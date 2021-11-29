Китайські інвестори "Мотор Січі" пішли до Гааги і розраховують на 4,5 млрд доларів компенсації

"Внаслідок несправедливого ставлення Української держави до китайських інвесторів протягом останніх п'яти років та безперервного застосування незаконних заходів китайські інвестори зазнали значних збитків як в Україні, так і в Китаї. Відповідно до Угоди між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки про залучення та взаємний захист інвестицій, який набрав чинності 31 жовтня 1992 р., китайські інвестори вимагали визнати Україну такою, що порушила двосторонню інвестиційну угоду, і виплатити позивачам повну компенсацію всіх понесених збитків на суму понад 4,5 мільярда доларів США", - йдеться в заяві.

Китайські інвестори наголошують, що завжди дотримувалися законів і правил у своїй діяльності.

"Ми рішуче виступаємо проти жорстокої поведінки українського уряду, який зловживає концепцією національної безпеки, плутає правильне та неправильне, політизує нормальну економічну та торговельну практику, зловживає державною владою та необґрунтовано придушує китайські підприємства", - зазначають у компанії.

Більше того, вони не виключають можливість продовження вимог щодо відшкодування додаткових збитків (тобто збільшення суми компенсації) і заявляють, що «не збирається піддаватися силовому тиску і використовуватиме всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту наших законних прав та інтересів.

Нагадаємо, на момент подачі китайською стороною на початку вересня 2020 р. в український Мін'юст повідомлення про інвестиційну суперечку сума відшкодування збитків становила 3,5 млрд доларів, тоді як зараз, у листопаді 2021 р., вона зросла до 4,5 млрд доларів.

Як вважають економічні експерти, розмір вимог до України збільшуватиметься й надалі, оскільки китайські інвестори продовжують накопичувати збитки. У той же час, у публічній заяві Beijing Skyrizon сказано також таке: "Ми сподіваємося на добру волю та примирення".

На думку опитаних експертів, з урахуванням цієї риторики найкращим для України виходом було б досудове врегулювання міжнародного арбітражу, оскільки це єдиний шанс знизити фінансові та іміджеві втрати. Тобто залежно від позиції української сторони, сума відшкодування збитків китайським інвесторам може виявитися як вищою, так і нижчою від зазначених у позовній заяві 4,5 млрд доларів.