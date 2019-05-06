Китайские биржи обрушило заявление Трампа о повышении пошлин

После заявления американского президента Дональда Трампа о повышении таможенных тарифов на некоторые группы товаров из КНР обвалились китайские фондовые индексы. Об этом сообщает издание DW.

Указано, что индексы обвалились более чем на 5%.

"Основные фондовые индексы Китая в понедельник, 6 мая, обвалились более чем на пять процентов после заявления президента США Дональда Трампа, который накануне анонсировал в своем микроблоге Twitter повышение ввозной пошлины на некоторые группы китайских товаров", - отмечает издание.

В частности, индекс шанхайской фондовой биржи (Shanghai Composite) снизился на 6,5% по сравнению с предыдущим торговым днем, шэньчжэньских - на 7,2%, а гонконгской - на 3,3%. Кроме того, на 0,9% упал также и курс китайского юаня к доллару США, однако впоследствии он несколько восстановился.

Напомним, в понедельник на фоне заявления Трампа цена нефти североморской марки Brent утром резко опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 мая американский лидер решил усилить давление на Китай для заключения торгового соглашения и объявил, что он намерен повысить тарифы на китайские товары. Он отметил, что тарифы должны увеличиться до 25% в пятницу, 10 мая, а также добавил, что с новыми тарифами столкнутся еще больше товаров.

Он подчеркнул, что переговоры с КНР по новой торговой сделке проходят слишком медленно.

Добавим, заместитель премьера Госсовета Китая Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока после заявления Трампа о введении пошлин на китайские товары, однако продлит пребывание в США только на один день.