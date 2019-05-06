Китайські біржі обвалила заява Трампа про підвищення мит

Після заяви американського президента Дональда Трампа про підвищення митних тарифів на деякі групи товарів з КНР обвалилися китайські фондові індекси. Про це повідомляє видання DW.

Вказано, що індекси обвалилися більш ніж на 5%.

"Основні фондові індекси Китаю в понеділок, 6 травня, обвалилися більш ніж на п'ять відсотків після заяви президента США Дональда Трампа, який напередодні анонсував у своєму мікроблозі Twitter підвищення ввізного мита на деякі групи китайських товарів”, - зазначає видання.

Зокрема, індекс шанхайської фондової біржі (Shanghai Composite) знизився на 6,5% порівняно з попереднім торговельним днем, шеньчженської - на 7,2%, а гонконгської - на 3,3%. Крім того, на 0,9% впав також і курс китайського юаня до долара США, проте згодом він дещо відновився.

Нагадаємо, у понеділок на фоні заяви Трампа ціна нафти північноморської марки Brent вранці різко опустилася нижче за позначку в 70 доларів за барель.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 травня американський лідер вирішив посилити тиск на Китай для укладення торговельної угоди і оголосив, що він має намір підвищити тарифи на китайські товари. Він зазначив, що тарифи повинні збільшитися до 25% у п'ятницю, 10 травня, а також додав що з новими тарифами зіткнуться ще більше товарів.

Він підкреслив, що переговори з КНР щодо нової торгівельної угоди проходять занадто повільно.

Додамо, заступник прем'єра Держради Китаю Лю Хе прибуде до Вашингтона в четвер - на три дні пізніше запланованого строку після заяви Трампа про введення мит на китайські товари, однак продовжить перебування у США тільки на один день.