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Китайські солдати в полоні ЗСУ: яка бригада провела операцію

Вівторок 08 квітня 2025 20:12
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Китайські солдати в полоні ЗСУ: яка бригада провела операцію Ілюстративне фото: китайські солдати воюють проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китайські солдати, які воювали на боці Росії, вперше потрапили в полон ЗСУ. Операцію провели воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку бригади.

"Воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади днями взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки", - йдеться в повідомленні бригади.

Там уточнили, що громадяни Китаю були у складі підрозділу російських окупаційних військ, у них у руках була зброя.

Наразі українські правоохоронні органи проводять з полоненими всі необхідні процесуальні дії.

Китайські солдати потрапили в полон

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що українським захисникам вдалося взяти в полон громадян Китаю. Вони воювали проти України на боці Росії.

Як зазначив президент, українські воїни зіткнулися в Донецькій області з групою з шести китайських військових. Двоє з них потрапили в полон.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга практично відразу після цього викликав у МЗС тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб вимагати пояснень.

Офіційно Китай поки що ніяк не відреагував на таку інформацію.

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