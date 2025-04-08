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Китайские солдаты в плену ВСУ: какая бригада провела операцию

Вторник 08 апреля 2025 20:12
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Китайские солдаты в плену ВСУ: какая бригада провела операцию Иллюстративное фото: китайские солдаты воюют против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китайские солдаты, которые воевали на стороне России, впервые попали в плен ВСУ. Операцию провели воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу бригады.

"Воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады на днях взяли в плен двух граждан Китайской Народной Республики", - сказано в сообщении бригады.

Там уточнили, что граждане Китая были в составе подразделения российских оккупационных войск, у них в руках было оружие.

Сейчас украинские правоохранительные органы проводят пленными все необходимые процессуальные действия.

Китайские солдаты попали в плен

Напомним, сегодня, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинским защитникам удалось взять в плен граждан Китая. Они воевали против Украины на стороне России.

Как отметил президент, украинские воины столкнулись в Донецкой области с группой из шести китайских военных. Двое из них попали в плен.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига практически сразу после этого вызвал в МИД временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы потребовать объяснений.

Официально Китай пока никак не отреагировал на такую информацию.

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