Китайські нафтові гіганти відмовляються від бензину на користь нових видів палива

Протягом минулого тижня державні нафтові компанії Китаю PetroChina та Sinopec відзвітували про значне падіння прибутків у першому півріччі через здешевлення нафти на світових ринках та скорочення внутрішнього попиту на викопне паливо.

Наприклад, Sinopec за підсумками першого півріччя 2025 року Sinopec зафіксував падіння чистого прибутку на 36%, що стало наслідком скорочення операційного прибутку на 59% у основному нафтопереробному сегменті та збільшення збитків у хімічному підрозділі.

PetroChina показала дещо кращі результати, оскільки менше залежить від цих сегментів, але загальний спад нафтопереробки у неї склав 19% порівняно з минулим роком.

Керівники компаній пояснюють, що падіння попиту на бензин і дизельне паливо пов’язане з швидкою електрифікацією транспорту та розвитком альтернативних видів палива, таких як природний газ.

Так, за словами фінансового директора PetroChina Вана Хуа, споживання бензину у другій половині року "зіткнеться з досить великим тиском".

У відповідь на ці виклики PetroChina і Sinopec планують модернізувати виробництво, переключаючи частину ресурсів з традиційного палива на альтернативні види палива та високоякісні хімічні продукти. Така стратегія дозволить зменшити збитки від збиткових сегментів і розширити присутність компаній у прибуткових нішах енергетики та хімічної промисловості.

Експерти відзначають, що нафтопереробна галузь Китаю наразі переживає критичний момент: традиційне транспортне паливо досягло піку попиту, а швидка електрифікація автомобілів, вантажівок і поїздів робить модернізацію та інновації необхідністю для виживання компаній.

Плановані зміни включають розширення виробництва спеціалізованих хімічних продуктів, а також розвиток технологій альтернативного палива, що має забезпечити китайській нафтопереробній промисловості стабільність та конкурентоспроможність у найближчі роки.