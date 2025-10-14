Китайські авіакомпанії виступили проти плану Трампа заборонити польоти над РФ

Провідні китайські авіакомпанії закликали адміністрацію президента США відмовитися від наміру заборонити їм здійснювати польоти над територією РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вони заявили, що такий крок збільшить час польоту, підвищить вартість квитків і призведе до порушення роботи деяких маршрутів.
Минулого тижня американське Міністерство транспорту запропонувало заборонити авіакомпаніям Китаю здійснювати польоти над територією Росії на маршрутах до і з США. Воно зазначило, що скорочення часу польоту ставить американських перевізників у невигідне становище.
Країна-агресорка заборонила американським та багатьом іншим іноземним авіакомпаніям здійснювати польоти над своєю територією. Це стало відповіддю на заборону Вашингтоном російських польотів над США у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.
В той же час китайські авіакомпанії не були заборонені і використовують цю перевагу для збільшення своєї частки ринку на міжнародних маршрутах.
У п'ятницю, 10 жовтня, речник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що "ці обмеження не сприяють міжособистісним контактам".
Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп погрожує Китаю обмеженням експорту запчастин Boeing у відповідь на китайські санкції.
Він підкреслив, що Китай залежить від американських авіаційних технологій, і зокрема - від деталей для своїх парків Boeing.
Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп знову активізував торгівельне протистояння з Китаєм.
Нещодавно він оголосив про введення додаткових 100% тарифів на імпорт з Китаю і нових обмежень на експорт критично важливого програмного забезпечення, які набудуть чинності 1 листопада.