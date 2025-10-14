Китайські авіакомпанії виступили проти плану Трампа заборонити польоти над РФ

Вони заявили, що такий крок збільшить час польоту, підвищить вартість квитків і призведе до порушення роботи деяких маршрутів.

Минулого тижня американське Міністерство транспорту запропонувало заборонити авіакомпаніям Китаю здійснювати польоти над територією Росії на маршрутах до і з США. Воно зазначило, що скорочення часу польоту ставить американських перевізників у невигідне становище.

Країна-агресорка заборонила американським та багатьом іншим іноземним авіакомпаніям здійснювати польоти над своєю територією. Це стало відповіддю на заборону Вашингтоном російських польотів над США у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

В той же час китайські авіакомпанії не були заборонені і використовують цю перевагу для збільшення своєї частки ринку на міжнародних маршрутах.

У п'ятницю, 10 жовтня, речник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що "ці обмеження не сприяють міжособистісним контактам".