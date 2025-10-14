RU

Китайские авиакомпании выступили против плана Трампа запретить полеты над РФ

Фото: Китай может летать над территорией РФ, в отличие от США (facebook com/worldeconomicforum7)
Автор: Валерий Ульяненко

Ведущие китайские авиакомпании призвали администрацию президента США отказаться от намерения запретить им осуществлять полеты над территорией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Они заявили, что такой шаг увеличит время полета, повысит стоимость билетов и приведет к нарушению работы некоторых маршрутов.

На прошлой неделе американское Министерство транспорта предложило запретить авиакомпаниям Китая осуществлять полеты над территорией России на маршрутах в и из США. Оно отметило, что сокращение времени полета ставит американских перевозчиков в невыгодное положение.

Страна-агрессор запретила американским и многим другим иностранным авиакомпаниям осуществлять полеты над своей территорией. Это стало ответом на запрет Вашингтоном российских полетов над США в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

В то же время китайские авиакомпании не были запрещены и используют это преимущество для увеличения своей доли рынка на международных маршрутах.

В пятницу, 10 октября, представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что "эти ограничения не способствуют межличностным контактам".

 

Напомним, американский лидер Дональд Трамп угрожает Китаю ограничением экспорта запчастей Boeing в ответ на китайские санкции.

Он подчеркнул, что Китай зависит от американских авиационных технологий, и в частности - от деталей для своих парков Boeing.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп снова активизировал торговое противостояние с Китаем.

Недавно он объявил о введении дополнительных 100% тарифов на импорт из Китая и новых ограничений на экспорт критически важного программного обеспечения, которые вступят в силу 1 ноября.

