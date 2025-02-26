Китайське судно знову пошкодило кабель біля узбережжя Тайваню, - Reuters
Берегова охорона Тайваню у вівторок, 25 лютого, затримала вантажне судно, що належить Китаю. Приводом стало зникнення сигналу в підводному кабелі, що веде до островів Пенху в Тайванській протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Берегова охорона заявила, що відправила три судна для затримання китайського судна Hong Tai 58, зареєстрованого в Того. Корабель кинув якір біля морського кабелю в районі південно-західного узбережжя Тайваню приблизно в той самий час, коли він був відключений.
За даними берегової охорони, це пов'язане з Китаєм судно, ходить під зручним прапором. Це свідчить, що воно зареєстроване в іншій країні, ніж країна його власника.
"Усі вісім членів екіпажу є громадянами Китаю, і (ми) не виключаємо можливості переслідування з боку Китаю в сірій зоні", - йдеться у заяві берегової охорони. У відомстві додали, що необхідне подальше розслідування.
Тайванське міністерство цифрових технологій повідомило, що послуги зв'язку були перенаправлені на інші кабелі між Тайванем та іншими офшорними островами, зокрема архіпелагом Пенху.
Високопоставлений чиновник служби безпеки Тайваню на умовах анонімності повідомив Reuters, що уряд розглядає цей інцидент як питання національної безпеки.
"Це виходить за межі пересічного випадку", - сказав чиновник.
За його словами, Hong Tai 58 з суботи перебуває у водах на південний захід від Тайваню і не відповідає на неодноразові виклики берегової охорони.
Протистояння Тайваню і Китаю
Китай вважає Тайвань своєю територію та не виключає силового захоплення острову. Однак прозахідний уряд в Тайбеї наголошує, що лише тайванці можуть вирішувати своє майбутнє.
Уряд Тайваню неодноразово скаржився на китайську активність у "сірій зоні" навколо острова для тиску без прямої конфронтації, наприклад, обльоти повітряних куль і днопоглиблювальні роботи.
Цього року Тайвань повідомив про п'ять випадків несправностей морських кабелів, у порівнянні з трьома в 2024 і 2023 роках
Зокрема, 3 січня біля порту Кілунг судно Shunxing39, зареєстроване під прапором Камеруну, ймовірно, пошкодило підводний кабель, що входить до частини Транстихоокеанської експрес-кабельної системи. У Тайбеї побоюються, що Пекін намагається позбавити країну зовнішньої комунікації й оперативно захопити острів.
8 січня китайське Управління у справах Тайваню заявило, що кабелі було пошкоджено звичайним шляхом, а Тайвань висуває звинувачення "на порожньому місці".
Після інциденту, тайванські військові почали охороняти всі підводні комунікаційні кабелі біля острову від активності підозрілих кораблів.
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