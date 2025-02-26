Китайское судно снова повредило кабель у побережья Тайваня, - Reuters

Береговая охрана Тайваня во вторник, 25 февраля, задержала грузовое судно, принадлежащее Китаю. Поводом стало исчезновение сигнала в подводном кабеле, ведущем к островам Пенху в Тайваньском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Береговая охрана заявила, что отправила три судна для задержания китайского судна Hong Tai 58, зарегистрированного в Того. Корабль бросил якорь возле морского кабеля в районе юго-западного побережья Тайваня примерно в то же время, когда он был отключен.

По данным береговой охраны, это связанное с Китаем судно, ходит под удобным флагом. Это свидетельствует, что оно зарегистрировано в другой стране, чем страна его владельца.

"Все восемь членов экипажа являются гражданами Китая, и (мы) не исключаем возможности преследования со стороны Китая в серой зоне", - говорится в заявлении береговой охраны. В ведомстве добавили, что необходимо дальнейшее расследование.

Тайваньское министерство цифровых технологий сообщило, что услуги связи были перенаправлены на другие кабели между Тайванем и другими офшорными островами, в частности архипелагом Пенху.

Высокопоставленный чиновник службы безопасности Тайваня на условиях анонимности сообщил Reuters, что правительство рассматривает этот инцидент как вопрос национальной безопасности.

"Это выходит за пределы рядового случая", - сказал чиновник.

По его словам, Hong Tai 58 с субботы находится в водах к юго-западу от Тайваня и не отвечает на неоднократные вызовы береговой охраны.