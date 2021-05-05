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Китайская космическая ракета вышла из-под контроля и может упасть на Землю

Автор: Игорь Литвиненко

Китайская ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В") вышла из- под контроля. Она может упасть на Землю 8 мая.

Об этом заявил представитель Пентагона Майк Ховард, передает CNN.

По данным Космического командования, пока неизвестно место, куда может упасть ракета-носитель. Сейчас в Пентагоне внимательно отслеживают траекторию полета ракеты.

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него", - сказал Ховард.

Американские космические эксперты считают, что сейчас практически невозможно точно определить, куда могут упасть обломки, из-за скорости ракеты.

"Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч км/ч). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль", - сказал астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

По его словам, точный район падения обломков можно будет узнать за несколько часов до входа в атмосферу.

Напомним, 29 апреля Китай запустил ракету-носитель с основным модулем будущей китайской орбитальной станции. В Пентагоне опасаются, что крупные части ракеты могут упасть на Землю и нанести ущерб.

Также РБК-Украина писало, что недавно корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС. 2 мая корабль с астронавтами вернулся на Землю.

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Новости Украины космосракета-носитель