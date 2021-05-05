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Китайська космічна ракета вийшла з-під контролю і може впасти на Землю

Автор: Ігор Литвиненко

Китайська ракета-носій Long March 5B ("Чанчжен-5В") вийшла з-під контролю. Вона може впасти на Землю 8 травня.

Про це заявив представник Пентагону Майк Ховард, передає CNN.

За даними Космічного командування, поки невідомо місце, куди може впасти ракета-носій. Зараз в Пентагоні уважно відстежують траєкторію польоту ракети.

"Точне місце входу ракети в атмосферу Землі може бути визначено тільки за кілька годин до нього", - сказав Ховард.

Американські космічні експерти вважають, що зараз практично неможливо точно визначити, куди можуть впасти уламки, через швидкість ракети.

"Ми очікуємо, що вона знову увійде в атмосферу десь між 8 і 10 травня. За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів. Ця штука рухається зі швидкістю приблизно 18 тисяч миль на годину (близько 29 тисяч км / год). І якщо ви на годину помилитеся при вгадуванні, ви не будете знати, де саме вона впаде на відстані 18 тисяч миль ", - сказав астрофізик з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл.

За його словами, точний район падіння уламків можна буде дізнатися за кілька годин до входу в атмосферу.

Нагадаємо, 29 квітня Китай запустив ракету-носій з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції. У Пентагоні побоюються, що великі частини ракети можуть впасти на Землю і завдати шкоди.

Також РБК-Україна писало, що недавно корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував до МКС. 2 травня корабель з астронавтами повернувся на Землю.

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