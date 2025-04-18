Китайська зброя на фронті? Експерт пояснив, чому буде важко зібрати докази

За його словами, отримати такі докази буде дуже важко. Він висловив надію, що Служба безпеки України надасть необхідні докази.

"Поки що доказів немає, але їх отримати буде дуже важко. Це стосується артилерії, тому що більшість зразків китайської артилерії є копіями радянських зразків", - пояснив Нарожний.

Експерт зазначив, що якщо поставити поруч китайську та радянську гармати і зробити фотографії з відстані 50 метрів, навіть фахівець не зможе точно визначити, яка з них китайська, а яка радянська.

"Тобто тут треба або отримати якісь високоякісні фотографії, або захопити на полі бою якусь одиницю ну і тоді це буде доказом", - додав він.

Щодо снарядів, експерт пояснив, що зібрати докази також буде складно, але можливо.

"Снаряди дуже часто вони (росіяни - ред.) самі фотографують, викладають в інтернет, що от "ми чим стріляємо", пишуть якісь відгуки, і так далі. І кількісно значна, мова йде 1-2% снарядів, які можуть не вибухнути на полі бої. Ну тобто він може прилетіти, в ґрунті залишитись, можна знайти цей снаряд і це може бути доказом існування китайських снарядів", - зазначив він.

Експерт підсумував, що, хоча зараз не було опубліковано доказів, український президент Володимир Зеленський обіцяє провести прес-конференцію, на якій надасть нову інформацію.

"Поки що ми маємо лише інформацію про поставки китайських двигунів для "Шахедів" і автомобілів для російської армії, але це цивільне обладнання, а не зброя", - додав він.