Китайское оружие на фронте? Эксперт объяснил, почему будет трудно собрать доказательства

По его словам, получить такие доказательства будет очень трудно. Он выразил надежду, что Служба безопасности Украины предоставит необходимые доказательства.

"Пока что доказательств нет, но их получить будет очень трудно. Это касается артиллерии, потому что большинство образцов китайской артиллерии являются копиями советских образцов", - пояснил Нарожный.

Эксперт отметил, что если поставить рядом китайскую и советскую пушки и сделать фотографии с расстояния 50 метров, даже специалист не сможет точно определить, какая из них китайская, а какая советская.

"То есть здесь надо либо получить какие-то высококачественные фотографии, либо захватить на поле боя какую-то единицу ну и тогда это будет доказательством", - добавил он.

Относительно снарядов, эксперт пояснил, что собрать доказательства также будет сложно, но возможно.

"Снаряды очень часто они (россияне - ред.) сами фотографируют, выкладывают в интернет, что вот "мы чем стреляем", пишут какие-то отзывы, и так далее. И количественно значительная, речь идет 1-2% снарядов, которые могут не взорваться на поле боя. Ну то есть он может прилететь, в почве остаться, можно найти этот снаряд и это может быть доказательством существования китайских снарядов", - отметил он.

Эксперт подытожил, что, хотя сейчас не было опубликовано доказательств, украинский президент Владимир Зеленский обещает провести пресс-конференцию, на которой предоставит новую информацию.

"Пока что мы имеем только информацию о поставках китайских двигателей для "Шахедов" и автомобилей для российской армии, но это гражданское оборудование, а не оружие", - добавил он.