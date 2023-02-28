Китайська розвідка може слідкувати. Міноборони Литви рекомендувало не використовувати TikTok

Литовське оборонне відомство виступило з оцінкою програми китайської соціальної мережі TikTok і рекомендувало не користуватися нею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника групи Міноборони Литви з кібернетичної безпеки та політики у сфері інформаційних технологій Антанаса Алекнавічюса, яку приводить Delfi.

"У зв'язку з тим, що продукт походить з території, постачальників з якої ми не вважаємо надійними, рекомендуємо не завантажувати цей додаток, а якщо це вже зроблено, видалити його", - сказав представник відомства.

Він зазначив, що планів заборонити у Литві TikTok наразі немає.

"Якщо говорити суто про загрозу кібернетичній безпеці, то такої інформації немає. Йдеться переважно про охорону особистих даних", - розповів Алекнавічюс.

За його словами, відповідно до законодавства Китаю, інформацією про користувачів, яку збирає мережу TikTok, може скористатися китайська розвідка.