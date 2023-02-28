Китайская разведка может следить. Минобороны Литвы рекомендовало не использовать TikTok

Литовское оборонное ведомство выступило с оценкой программы китайской социальной сети TikTok и рекомендовало не пользоваться ею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя группы Минобороны Литвы по кибернетической безопасности и политике в сфере информационных технологий Антанаса Алекнавичюса, которое приводит Delfi.

"В связи с тем, что продукт происходит из территории, поставщиков с которой мы не считаем надежными, рекомендуем не загружать это приложение, а если это уже сделано, удалить его", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что планов запретить в Литве TikTok пока нет.

"Если говорить сугубо об угрозе кибернетической безопасности, то такой информации нет. Речь идет преимущественно об охране личных данных", - рассказал Алекнавичюс.

По его словам, согласно законодательству Китая, информацией о пользователях, собираемой сетью TikTok, может воспользоваться китайская разведка.