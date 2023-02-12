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Китайська поліція повідомила про непізнаний літаючий об'єкт над територією країни

Фото: китайська поліція повідомила про непізнаний літаючий об'єкт над територією країни (facebook com worldeconomicforum)
Автор: Наталія Кава

Китайська поліція повідомила про те, що на сході країни було виявлено неопізнаний літаючий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Відомо, що його було виявлено поблизу прибережного міста Жічжао провінції Шаньдун у Східному Китаї.

Місцевих жителів та рибаків попередили про можливу небезпеку. У поліції планують збити невідомий об'єкт.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали кулею-шпигуном. Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростата , збитого ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.

Американська розвідка вважає, що Китай використовував кулю-шпигуна у рамках великої програми спостереження. Пекін міг збирати дані у країнах, які становлять йому стратегічний інтерес.

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