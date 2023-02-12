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Китайская полиция сообщила о непознанном летающем объекте над территорией страны

Фото: китайская полиция сообщила о неопознанном летающем объекте над территорией страны (facebook com worldeconomicforum)
Автор: Наталья Кава

Китайская полиция сообщила о том, что на востоке страны был обнаружен неопознанный летающий объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Известно, что он был обнаружен вблизи прибрежного города Жичжао в провинции Шаньдун в Восточном Китае.

Местных жителей и рыбаков предупредили о возможной опасности. В полиции планируют сбить неизвестный объект.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали пулей-шпионом. Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого ВВС США. Его хотят изучить наличие шпионских технологий Китая.

Американская разведка считает, что Китай использовал шар-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, представляющих ему стратегический интерес.

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