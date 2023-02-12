Китайская полиция сообщила о непознанном летающем объекте над территорией страны

Китайская полиция сообщила о том, что на востоке страны был обнаружен неопознанный летающий объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.
Известно, что он был обнаружен вблизи прибрежного города Жичжао в провинции Шаньдун в Восточном Китае.
Местных жителей и рыбаков предупредили о возможной опасности. В полиции планируют сбить неизвестный объект.
Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали пулей-шпионом. Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого ВВС США. Его хотят изучить наличие шпионских технологий Китая.
Американская разведка считает, что Китай использовал шар-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, представляющих ему стратегический интерес.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.