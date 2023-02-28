Китайська компанія надавала "вагнерівцям" супутникові знімки, - Sky News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як повідомляє видання, космічна компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

Зазначається, що нещодавно цю компанію було додано до чорного списку США.

Раніше керівництво Spacety заявляло, що компанія дотримується міжнародних санкцій проти Росії та не підтримує зв’язків з країною після введення обмежень.