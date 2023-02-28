Китайская компания предоставляла "вагнеровцам" спутниковые снимки, - Sky News

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как сообщает издание, космическая компания Spacety, базирующаяся в Пекине и имеющая международную штаб-квартиру в Люксембурге, специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах.

Отмечается, что недавно эта компания была добавлена в черный список США.

Ранее руководство Spacety заявляло, что компания соблюдает международные санкции против России и не поддерживает связей со страной после введения ограничений.