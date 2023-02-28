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Китайская компания предоставляла "вагнеровцам" спутниковые снимки, - Sky News

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Вторник 28 февраля 2023 19:30
Китайская компания предоставляла "вагнеровцам" спутниковые снимки, - Sky News Фото: китайская компания предоставляла "вагнеровцам" спутниковые снимки (en.spacety.com)
Автор: Татьяна Степанова

Китайская спутниковая компания Spacety предоставляла аэрофотоснимки российским наемникам ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание, космическая компания Spacety, базирующаяся в Пекине и имеющая международную штаб-квартиру в Люксембурге, специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах.

Отмечается, что недавно эта компания была добавлена в черный список США.

Ранее руководство Spacety заявляло, что компания соблюдает международные санкции против России и не поддерживает связей со страной после введения ограничений.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что данные разведки Соединенных Штатов свидетельствуют о том, что власти Китая ищут пути поставки вооружении государству-оккупанту России.

Также ранее мы писали, что по информации CNN, Китай рассматривает возможность отправки беспилотников и боеприпасов в Россию.

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