Китайська фірма продала ПВК "Вагнера" супутники для стеження за Україною, - AFP

Зазначається, що контракт був підписаний у листопаді 2022 року. Видання вказує, що супутникові зображення також використовували для надання допомоги найманця "Вагнера" в Африці і навіть для проведення спроби перевороту в Росії.

Згідно з контрактом, написаним англійською та російською мовами і підписаним 15 листопада 2022 року, компанія Beijing Yunze Technology Co Ltd продала компанії "Ніка-Фрут" два супутники спостереження з високою роздільною здатністю.

Вони належали китайському космічному гіганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). "Ніка-Фрут" належала ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Вартість контракту становила 30 мільйонів доларів, до нього входили супутники та додаткові послуги.

AFP повідомило, що контракт також передбачає надання зображень за запитом, що дало змогу "Вагнеру" отримати супутникові знімки з України.

Не перший випадок співпраці

Раніше Sky News повідомляло, що китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК "Вагнера".

Космічна компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

Найманці "Вагнера" повернулись в Україну

Нагадаємо, за даними британської розвідки, в останні тижні сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, цими залишками затикають дірки на Бахмутському напрямі, а самої ПВК більше не існує.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.