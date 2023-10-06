Китайская фирма продала ЧВК "Вагнера" спутники для слежки за Украиной, - AFP

Отмечается, что контракт был подписан в ноябре 2022 года. Издание указывает, что спутниковые изображения также использовали для оказания помощи наемнику "Вагнера" в Африке и даже для проведения попытки переворота в России.

Согласно контракту, написанному на английском и русском языках и подписанному 15 ноября 2022 года, компания Beijing Yunze Technology Co Ltd продала компании "Ника-Фрут" два спутника наблюдения с высоким разрешением.

Они принадлежали китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). "Ника-Фрут" принадлежала главарю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Стоимость контракта составляла 30 миллионов долларов, в него входили спутники и дополнительные услуги.

AFP сообщило, что контракт также предусматривает предоставление изображений по запросу, что позволило "Вагнеру" получить спутниковые снимки из Украины.

Не первый случай сотрудничества

Ранее Sky News сообщало, что китайская спутниковая компания Spacety предоставляла аэрофотосъемки российским наемникам ЧКВ "Вагнера".

Космическая компания Spacety, которая базируется в Пекине и имеет международную штаб-квартиру в Люксембурге, специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах.

Наемники "Вагнера" вернулись в Украину

Напомним, по данным британской разведки, в последние недели сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Беларуси.