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Китайська держкомпанія у списку спонсорів війни: МЗС КНР відреагувало на рішення України

Фото: Ван Веньбін, cпікер МЗС Китаю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай вимагає від України "виправити помилки" у відповідь на рішення внести одну з найбільших держкомпаній КНР China Railway Construction Corporation до списку спонсорів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіна.

Він зазначив, що Китай "завжди виступав за мир та справедливість в українському питанні".

"Ми рішуче виступаємо проти включення китайських підприємств у відповідний список українською стороною та вимагаємо, щоб українська сторона негайно виправила свої помилки та усунула негативний вплив", - додав Веньбін.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, стало відомо, що українське Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести до списку міжнародних спонсорів війни другу найбільшу будівельну держкомпанію Китаю China Railway Construction Corporation (CRCC).

Компанія продовжує працювати на території країни-агресора, незважаючи на війну проти України. Вона допомагає РФ будувати мости, метро, автомагістралі.

CRCC забезпечує технологічні здібності РФ, продовжує активно підтримувати її економіку, тим самим фінансуючи війну проти України.

Раніше НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.

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