НАЗК призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank

Австрійський Raiffeisen Bank тимчасово виключили зі списку спонсорів війни. Наразі проводяться консультації з Європейською комісією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалили на період проведення двосторонніх консультації із представниками Єврокомісії. НАЗК не розкриває деталі.

скриншот sanctions.nazk.gov.ua

Раніше Reuters із посиланням на дипломатичні джерела в ЄС писало, що вилучення банку зі списку міжнародних спонсорів війни зумовлено погрозою Австрії блокувати 12-й пакет санкції Європейського союзу проти Росії.

Пізніше Reuters повідомив, що Австрія розблокувала новий пакет санкцій, а Україна виключила банк з "чорного списку".

Raiffeisen Bank International в Росії

Банк не продав свій бізнес після вторгнення РФ в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в Росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.

Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року отримав на території Росії, де він заробив 2 млрд євро.

Раніше генеральний директор банку Йоган Штробль заявив, що розглядає кінець грудня як можливий крайній термін для продажу російських активів. Але Raiffeisen продовжує працювати.