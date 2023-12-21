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Китайская госкомпания в списке спонсоров войны: МИД КНР отреагировал на решение Украины

Фото: Ван Вэньбин, спикер МИД Китая (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай потребовал от Украины "исправить ошибки" в ответ на решение внести одну из крупнейших госкомпаний КНР China Railway Construction Corporation в список спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбина.

Он отметил, что Китай "всегда выступал за мир и справедливость в украинском вопросе". 

"Мы решительно выступаем против включения китайских предприятий в соответствующий список украинской стороной и требуем, чтобы украинская сторона немедленно исправила свои ошибки и устранила негативное влияние", - добавил Вэньбин. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 20 декабря, стало известно, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести в список международных спонсоров войны вторую крупнейшую строительную госкомпанию Китая China Railway Construction Corporation (CRCC).

Компания продолжает работать на территории страны-агрессора, несмотря на войну против Украины. Она помогает РФ строить мосты, метро, автомагистрали. 

CRCC обеспечивает технологические способности РФ, продолжает активно поддерживать ее экономику, тем самым финансируя войну против Украины. 

Ранее НАЗК временно приостановило статус спонсора войны Raiffeisen Bank.

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