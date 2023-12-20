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До списку спонсорів війни внесли другу найбільшу будівельну держкомпанію Китаю

Середа 20 грудня 2023 18:41
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До списку спонсорів війни внесли другу найбільшу будівельну держкомпанію Китаю Фото: китайську будівельну держкомпанію CRCC внесено до списку спонсорів війни (twitter.com/CRECofficial)
Автор: Володимир Костирін

До списку міжнародних спонсорів війни внесли китайську державну будівельну компанію China Railway Construction Corporation (CRCC), яка продовжує вести роботи в країні-агресорі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК).

В Агентстві зауважують, що триваючий бізнес CRCC на території РФ, де вона будує метро, мости й автомагістралі, і стало підставою для внесення компанії в такий список.

"Залізнично-будівельна корпорація CRCC - друга найбільша державна будівельна компанія у Китайській Народній Республіці. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо", - розповіли в НАЗК.

Також уточнюється, що CRCC працює у Росії вже 6 років. Корпорація знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).

Плани щодо будівництва підводного тунелю в Крим

В Агентстві серед інших прикладів проектів і робіт китайської компанії в РФ, а також участі в імпортно-експортних операціях звернули увагу на дані ЗМІ про те, що наприкінці жовтня російське та китайське керівництво таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати країну-агресора із тимчасово окупованим українським Кримом.

"Підрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC", - йдеться у публікації.

Підтримка "військової машини" РФ

У НАЗК додали, що CRCC забезпечує технологічні спроможності РФ, продовжує активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати широкомасштабну військову агресію проти України.

Представництва CRCC у Росії

Китайська корпорація CRCC представлена в РФ такими дочірніми компаніями:

  • ТОВ "16-ое Управление Сиарсиси",
  • ТОВ "Сиарсиси Рус", має договірні відносини з підсанкційною компанією АТ "РЖД Логистика", АТ "Судостроительный завод им. Октябрьской Революции";
  • ТОВ "Специализированный застройщик "ТПУ "Мичуринский проспект",
  • ТОВ "Сильвер Сити Констракшн",
  • ТОВ "19 Бюро Сиарсис Рус",
  • ТОВ "Сиарсиси Гавань Рус".

Що передувало

Раніше в листопаді в публікації The Washington Post зазначалося, що російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, обговорюють будівництво підводного тунелю, що з'єднує РФ з окупованим Кримським півостровом.

За даними преси, Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC "готова забезпечити будівництво залізничних та дорожніх об'єктів будь-якої складності у Кримському регіоні".

При цьому у Військово-морських силах України зазначили, що Росія навряд чи зможе приховати таке будівництво. Водночас у ВМС засумнівалися у життєздатності такого плану.

Додамо, що наприкінці вересня у Китаї зробили заяву через інформацію про будівництво підводного тунелю в окупованому Криму. Спікер МЗС КНР Ван Веньбінь назвав повідомлення про це "позбавленим підстав".

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