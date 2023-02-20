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У Китаї зухвало попросили США "не читати їм лекції" щодо постачання зброї в Росію

Фото: речник МЗС Китаю Ван Веньбінь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США "не мають права читати лекції" у питанні щодо можливого постачання зброї Пекіном для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Вана Веньбіня, якого цитує CNN.

"Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть тиску США на китайсько-російські відносини", - заявив Веньбінь.

Також речник китайського МЗС додав, що Пекін продовжує "вимагати миру та сприяти переговорам" для врегулювання конфлікту в Україні та твердо стоїть на "відіграванні конструктивної ролі у сприянні деескалації та охолодженню ситуації".

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю Росії для війни проти України.

Додамо, як заявляв президент Володимир Зеленський, він особисто звертався до керівництва Китаю з проханням не надавати жодної підтримки Росії у війні проти України.

При цьому вже сьогодні глава держави також попередив, якби Китай вступив у союз з Росією, почалася б світова війна і, за його словами, Пекін нібито це усвідомлює.

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