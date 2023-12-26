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У Китаї зросла кількість жертв нещодавнього потужного землетрусу

Фото: кількість загиблих внаслідок землетрусу у Китаї зросла (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Кількість жертв найпотужнішого за останні роки землетрусу в Китаї зросла до 149 осіб. Двоє людей досі вважаються зниклими безвісти внаслідок підземних поштовхів, що сталися минулого тижня у північно-західних районах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За даними державної телерадіокомпанії CCTV, кількість загиблих у місті Дунхай в провінції Цинхай зросла на одну людину - до 32, а рятувальники все ще шукають двох зниклих безвісти. У сусідній провінції Ганьсу влада повідомила про 117 загиблих.

Початкові школи в повіті Цзісішань у провінції Ганьсу в понеділок, 25 грудня, відновили заняття у наметах. Місцева влада заявила, що використає зимові канікули для ремонту пошкоджених шкіл і зведення тимчасових споруд, щоб у весняному семестрі навчання відновилося у звичайному режимі.

Влада також формувала зведення тимчасового житла для постраждалих, які зіткнулися з мінусовою температурою.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян у суботу відвідав кілька сіл в Ганьсу і повіт Цинхай і закликав владу поліпшити умови життя постраждалих, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

Лі сказав, що головним пріоритетом зусиль з надання допомоги є забезпечення людей теплом і безпекою взимку.

Потужний землетрус у Китаї

Землетрус магнітудою 6,2 бали стався 18 грудня у віддаленому гірському районі між китайськими провінціями Ганьсу і Цинхай. Поштовхи перетворили 14 тис. будинків на руїни, а також спровокували сильні зсуви, що затопили два села у провінції Цинхай.

Внаслідок землетрусу поранень зазнали близько 1000 осіб. Було переселено понад 87 тис. людей.

Підземні поштовхи спричинили економічні збитки, які оцінюються в десятки мільйонів доларів у сільському господарстві та рибальстві.

Додамо, що в серпні у східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок пригоди руйнувань зазнали 126 будівель. Двадцять одна людина отримала поранення.

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