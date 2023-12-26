В Китае возросло количество жертв недавнего мощного землетрясения

По данным государственной телерадиокомпании CCTV, количество погибших в городе Дунхай в провинции Цинхай выросло на одного человека - до 32, а спасатели все еще ищут двух пропавших без вести. В соседней провинции Ганьсу власти сообщили о 117 погибших.

Начальные школы в уезде Цзисишань в провинции Ганьсу в понедельник, 25 декабря, возобновили занятия в палатках. Местные власти заявили, что используют зимние каникулы для ремонта поврежденных школ и возведения временных сооружений, чтобы в весеннем семестре обучение возобновилось в обычном режиме.

Власти также формировали возведение временного жилья для пострадавших, которые столкнулись с минусовой температурой.

Премьер-министр Китая Ли Цян в субботу посетил несколько деревень в Ганьсу и уезд Цинхай и призвал власти улучшить условия жизни пострадавших, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.

Ли сказал, что главным приоритетом усилий по оказанию помощи является обеспечение людей теплом и безопасностью зимой.

Мощное землетрясение в Китае

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло 18 декабря в отдаленном горном районе между китайскими провинциями Ганьсу и Цинхай. Толчки превратили 14 тыс. домов в руины, а также спровоцировали сильные оползни, затопившие две деревни в провинции Цинхай.

В результате землетрясения ранения получили около 1000 человек. Было переселено более 87 тыс. человек.

Подземные толчки вызвали экономические убытки, которые оцениваются в десятки миллионов долларов в сельском хозяйстве и рыболовстве.

Добавим, что в августе в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера. В результате происшествия разрушениям подверглись 126 зданий. Двадцать один человек получил ранения.

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