У Китаї зробили цинічну заяву після звинувачень у військовій допомозі РФ

"Ми засуджуємо безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком. Ми відзначили той факт, що ці зауваження британської сторони навіть не були підтримані її "близьким союзником" (йдеться про США - ред.)", - наголосив речник китайського міністерства.

Однак, говорячи про війну в Україні, Веньбін також відзначився цинічною заявою про те, що саме Британія нібито "підливає масла у вогонь".

"Повідомляється, що два роки тому, коли Росія і Україна були близькі до угоди про припинення конфлікту, саме Британія, серед інших, стала на заваді, щоб зупинити його, і з того часу конфлікт триває. У той час, як Китай і міжнародна спільнота докладають усіх зусиль для охолодження ситуації, британська сторона вкотре зробила безвідповідальні заяви, що викликає тривогу", - сказав він.

Речник китайського міністерства запевнив, що Пекін нібито був і залишається "на боці миру та діалогу", а також буде продовжувати наполегливо працювати над "просуванням мирних переговорів" та виступати проти "роздмухування вогню".

"Водночас, ми будемо захищати наші законні права та інтереси", - додав Веньбінь.