У Китаї зробили цинічну заяву після звинувачень у військовій допомозі РФ

Китай вважає "безпідставним і безвідповідальним очорненням" заяву британського міністра оборони Гранта Шаппса про розвіддані щодо готовності Пекіна надати Росії військову допомогу у війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Вана Веньбіня.
"Ми засуджуємо безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком. Ми відзначили той факт, що ці зауваження британської сторони навіть не були підтримані її "близьким союзником" (йдеться про США - ред.)", - наголосив речник китайського міністерства.
Однак, говорячи про війну в Україні, Веньбін також відзначився цинічною заявою про те, що саме Британія нібито "підливає масла у вогонь".
"Повідомляється, що два роки тому, коли Росія і Україна були близькі до угоди про припинення конфлікту, саме Британія, серед інших, стала на заваді, щоб зупинити його, і з того часу конфлікт триває. У той час, як Китай і міжнародна спільнота докладають усіх зусиль для охолодження ситуації, британська сторона вкотре зробила безвідповідальні заяви, що викликає тривогу", - сказав він.
Речник китайського міністерства запевнив, що Пекін нібито був і залишається "на боці миру та діалогу", а також буде продовжувати наполегливо працювати над "просуванням мирних переговорів" та виступати проти "роздмухування вогню".
"Водночас, ми будемо захищати наші законні права та інтереси", - додав Веньбінь.
Нагадаємо, вчора британський міністр оборони заявив, що розвідки Британії та США мають дані про те, що Китай або вже постачає, або планує почати постачання зброї в Росію.
"Ми маємо бути занепокоєні цим", - додав він.
У Білому домі, коментуючи заяву Шаппса, заявили, що не мають такої інформації. Однак, як зазначив радника президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, Вашингтон планує звернутися до Лондона для отримання деталей.
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