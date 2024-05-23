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В Китае сделали циничное заявление после обвинений в военной помощи РФ

Фото: Ван Вэньбинь, представитель МИД Китая (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китай считает "безосновательным и безответственным очернением" заявление британского министра обороны Гранта Шаппса о разведданных по поводу готовности Пекина оказать России военную помощь в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Вана Вэньбиня.

"Мы осуждаем безосновательное и безответственное очернение Китая британским политиком. Мы отметили тот факт, что эти замечания британской стороны даже не были поддержаны ее "близким союзником" (речь идет о США - ред.)", - подчеркнул представитель китайского министерства.

Однако, говоря о войне в Украине, Вэньбин также отметился циничным заявлением о том, что именно Британия якобы "подливает масла в огонь".

"Сообщается, что два года назад, когда Россия и Украина были близки к соглашению о прекращении конфликта, именно Британия, среди прочих, помешала остановить его, и с тех пор конфликт продолжается. В то время как Китай и международное сообщество прилагают все усилия для охлаждения ситуации, британская сторона в очередной раз сделала безответственные заявления, что вызывает тревогу", - сказал он.

Представитель китайского министерства заверил, что Пекин якобы был и остается "на стороне мира и диалога", а также будет продолжать упорно работать над "продвижением мирных переговоров" и выступать против "раздувания огня".

"В то же время мы будем защищать наши законные права и интересы", - добавил Вэньбинь.

Китай может поставлять оружие РФ

Напомним, вчера британский министр обороны заявил, что разведки Британии и США располагают данными о том, что Китай либо уже поставляет, либо планирует начать поставки оружия в Россию.

"Мы должны быть обеспокоены этим", - добавил он.

В Белом доме, комментируя заявление Шаппса, заявили, что не располагают такой информацией. Однако, как отметил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон планирует обратиться к Лондону для получения деталей.

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