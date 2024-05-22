В США відреагували на заяву Британії щодо передачі китайської зброї РФ
Сполучені Штати не мають інформації щодо прямих поставок зброї з Китаю в Російську Федерацію. Однак Білий дім уточнить цю інформацію з британською стороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.
"У 2022 році я стояв за цією трибуною і попереджав про занепокоєння, що Китай може надати Росії пряму летальну допомогу. Ми не побачили цього у 2022 році, ми не побачили цього у 2023 році, і ми не бачили цього й досі",- зазначив представник адміністрації Байдена.
Він підкреслив, що "з нетерпінням чекає" розмови з британською стороною, щоби переконатися, що вони мають "спільну операційну картину".
Салліван також зауважив, що хотів би зрозуміти, що саме мав міністр оборони Сполученого Королівства у своєму коментарі.
Зауважимо, що міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Китай вже надає або готується надати летальну допомогу Росії.
Він сказав, що в американської та британської розвідок є докази того, що Китай готується до надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.
Ставлення Китаю до війни в Україні
Від початку повномасштабної війни в Україні Китай заявляє про свою нібито нейтральну позицію. Пекін запропонував свій "мирний план", але він був розкритикований у світі, зокрема й Україною.
Фактично Китай не надав російській армії зброю для ведення війни проти України. Але китайській компанії постачають Росії товари подвійного значення, які, зокрема, можуть бути використані для виробництва зброї.
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