У Китаї заявляють про "серію помилок" США, але хочуть стабілізувати відносини

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом заявив, що вкрай необхідно стабілізувати китайсько-американські відносини.

Зокрема, за словами Циня, Штати повинні виправити своє ставлення до тайванського питання та припинити витравлювання принципу "єдиного Китаю".

"Серія помилкових слів і вчинків Сполучених Штатів з тих пір підірвала важко досягнутий позитивний імпульс китайсько-американських відносин", - сказав Цінь.

Він заявив, що порядок денний "діалогу та співробітництва" був підірваний і відносини між Китаєм та США "знов зіткнулися з холодною кригою".

Зазначимо, що відносини країнами значно погіршилися, коли тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі здійснила офіційний візит до Тайваню, що розлютило Китай.

Напруга між державами зменшилася в листопаді 2022 року, коли лідери США та Китаю зустрілися на саміті G20 в Індонезії та пообіцяли частіше вести діалог.

Але напруженість знову спалахнула в лютому, коли китайська куля з’явилася в повітряному просторі США, і у відповідь держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна.

Тим часом у розвідці США заявили, що Китай готується до силового захоплення Тайваню, але хоче його уникнути.

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