У Китаї заявили про розробку бомби, яка може викликати тотальний "блекаут": що відомо
Китай веде розробку нового типу зброї, яка спрямована виключно на виведення з ладу електромереж та електростанцій. Нова бомба, яку може отримати Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) здатна викликати короткі замикання в електромережах, виводячи їх з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
Державний телеканал CCTV 26 червня опублікував анімоване відео, на якому показано пуск нової зброї з наземного транспорту. Нова бомба детонує у повітрі та викидає 90 суббоєприпасів.
В циліндричних контейнерах, які розлітаються після детонації, містяться хімічно оброблені нитки з вуглецю. Потрапляючи на проводку та у трансформатори, ці нитки викликають короткі замикання високовольтної енергетичної інфраструктури.
Таким чином, одна бомба здатна вивести з ладу електромережу на досить великій ділянці розміром до 10 тисяч квадратних метрів. Припускається, що зброя призначена для порушення роботи систем командування та управління противника за допомогою масштабних відключень електрики - принаймні, таке призначення може бути оголошене офіційно.
При цьому наразі немає жодних підтверджень того, що цей боєприпас вже розгорнутий повітряними, ракетними або артилерійськими підрозділами НОАК. У повідомленні державного телебачення немає згадок про статус нової бомби: припускається, що вона досі перебуває на стадії розробки, оскільки продемонстроване відео - це анімація, а не реальні кадри випробувань.
Українські розробки
Поки китайці створюють сумнівні бомби для терору енергетичної інфраструктури, українські інженери займаються більш ефективними розробками. Зокрема, українські розробники з групи "Дикі шершні" розробили дрон-перехоплювач, який здатний підійматись на висоту до 11 кілометрів - це стане гарною відповіддю на зміну тактики застосування безпілотників росіянами.
Окрім цього, в України вже з'явилися власні аналоги російських КАБів. Вони літають на 60 кілометрів, але потрібне фінансування для подальших розробок та збільшення дальності виробу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.