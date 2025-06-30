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В Китае заявили о разработке бомбы, которая может вызвать тотальный "блэкаут": что известно

Китай, Понедельник 30 июня 2025 00:01
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В Китае заявили о разработке бомбы, которая может вызвать тотальный "блэкаут": что известно Фото: ракенти войска Народно-освободительной армии Китая (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Китай ведет разработку нового типа оружия, которое направлено исключительно на вывод из строя электросетей и электростанций. Новая бомба, которую может получить Народно-освободительная армия Китая (НОАК) способна вызывать короткие замыкания в электросетях, выводя их из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Государственный телеканал CCTV 26 июня опубликовал анимированное видео, на котором показан пуск нового оружия с наземного транспорта. Новая бомба детонирует в воздухе и выбрасывает 90 суббоеприпасов.

В цилиндрических контейнерах, которые разлетаются после детонации, содержатся химически обработанные нити из углерода. Попадая на проводку и в трансформаторы, эти нити вызывают короткие замыкания высоковольтной энергетической инфраструктуры.

Таким образом, одна бомба способна вывести из строя электросеть на достаточно большом участке размером до 10 тысяч квадратных метров. Предполагается, что оружие предназначено для нарушения работы систем командования и управления противника с помощью масштабных отключений электричества - по крайней мере, такое назначение может быть объявлено официально.

При этом пока нет никаких подтверждений того, что этот боеприпас уже развернут воздушными, ракетными или артиллерийскими подразделениями НОАК. В сообщении государственного телевидения нет упоминаний о статусе новой бомбы: предполагается, что она до сих пор находится на стадии разработки, поскольку продемонстрированное видео - это анимация, а не реальные кадры испытаний.

Украинские разработки

Пока китайцы создают сомнительные бомбы для террора энергетической инфраструктуры, украинские инженеры занимаются более эффективными разработками. В частности, украинские разработчики из группы "Дикие шершни" разработали дрон-перехватчик, который способен подниматься на высоту до 11 километров - это станет хорошим ответом на изменение тактики применения беспилотников россиянами.

Кроме этого, в Украине уже появились собственные аналоги российских КАБов. Они летают на 60 километров, но требуется финансирование для дальнейших разработок и увеличения дальности изделия.

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