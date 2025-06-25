Вже б'є на 60 км. В Україні розробили власний аналог КАБів, але є нюанс (відео)

В Україні почали створювати аналог російських КАБів. Він вже літає на 60 км, але необхідні кошти для прискорення робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пише видання, українське конструкторське бюро "Медоїд" розробляє український аналог російського комплекту УМПК, так званого КАБу. Він дозволяє перетворити звичайну авіабомбу на плануючу, вже проходить випробування. Видання показало відео випробувань нової зброї: КАБ було скинуто із фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту.

Варто зауважити, що розробники не стали витрачати час на створення принципово нового дизайну, а взяли за основу зовнішній вигляд російського УМПК. Втім, внутрішня конструкція суттєво відрізняється - насамперед через прагнення забезпечити вищу точність ураження цілей.

"Модуль планування та управління під 500 кг бомбу - власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Модуль навігації свій, проте зараз є рішення протестувати на нашому виробі нову розробку однієї з провідних французьких компаній - аби забезпечити максимальну невразливість та стійкість в умовах РЕБ. Але є ще деякі деталі, які ми все ж таки змушені ввозити з-за кордону", - розповів Defense Express представник КБ "Медоїд" Олег Вострих.

Характеристики українського КАБу

Наразі українська керована авіаційна бомба (КАБ) вже здатна планувати на відстань до 60 кілометрів і точно вражати задану ціль. За словами розробників, саме такі характеристики відповідають вимогам військових, що були погоджені спільно з Міністерством оборони.

Водночас уже ведеться робота над удосконаленням системи, яка дозволить збільшити дальність ураження до 80 км. Формально ж, за умови скидання з висоти 10 км, ця відстань може сягати й 100 км - однак реальний бойовий радіус визначатиметься конкретною тактикою застосування.

"Ми зараз якраз на етапі випробувань. Випробувальні скиди здійснювались з Су-24 поки з горизонтального польоту. Вони дали позитивний результат. Зокрема, щодо дальності та системи скиду та планування бомби як такої. Треба зробити ще до десятка випробувань, які пройдуть експертизу в Міністерстві оборони, перед тим як що вони будуть цей виріб. Але поки що головна проблема, щоб швидко рухатися - це гроші", - зазначив Вострих.

За його словами, наразі конструкторське бюро шука будь-яку можливість для фінансування проекту, тому що вартість одного такого виробу - це практично десь 1 200 000 гривень, або десь 25 тисяч доларів.

"Фактично, зараз питання коштів - чи не основний стримуючий фактор для завершення робіт над цим проєктом в його поточній версії перед початком серійного виробництва вітчизняного українського КАБа", - розповіли у КБ "Медоїд".

Варто зауважити, що наразі потреба українських військових у далекобійних авіабомбах залишається надзвичайно високою - щонайменше 100 одиниць на добу. Західні зразки, такі як JDAM-ER, AASM Hammer і GBU-39/B SDB, поки що не здатні повністю покрити цей запит. Саме тому розробка власного українського варіанту є критично важливою.

Більше того, навіть на етапі випробувань вартість української бомби вже нижча, ніж у західних аналогів, що робить її ще більш привабливою для масового виробництва