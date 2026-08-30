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В Китаї запевнили, що ніколи не дадуть Путіну застосувати ядерну зброю, - Стубб

02:35 30.08.2026 Нд
2 хв
Єдина, чим РФ може ескалувати війну, це мобілізація
aimg Юлія Маловічко
Фото: фінський президент Александр Стубб (Getty Images)

Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю проти України. Максимум, як Кремль зможе посилити війну, це мобілізація, яку очікують восени.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами фінського президента, він мав розмову з високопоставленим чиновником Китаю, який запевнив, що Пекін не допустить ядерного наступу РФ.

"Цього літа мене відвідував міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. Він сказав: "Ми ніколи не дозволимо, щоб це сталося". І я вважаю, що це досить ефективний фактор стримування", – зазначив Стубб.

ВІн також підкреслив, що бажання Москви - щоб Європа боялась їхньої загрози і обговорювала це.

"Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали: чи буде Росія посилювати ескалацію? Чи застосує Росія ядерну зброю? Чи нападе Росія на НАТО та Європу?" – сказав президент.

Ще Стубб додав - насправді Росія може посилити війну лише одним способом.

"Наразі можливості Росії для ескалації досить обмежені. Єдине, чим Росія ще може посилити ескалацію, – це мобілізація. І мобілізація, на мою думку, мала б внутрішньополітичні наслідки для Росії", – заявив політик.

Однак не всі країни певнені в тому, що РФ ніколи не застосує ядерку. Нариклад, недавно голова МЗС Туреччини натякнув, що Москва у разі критичного виснаження на фронті та в тилу може застосувати ядерну зброю.

Як відомо, побоювання щодо застосування Росією ядерки висловллюють, зокрема, в Німеччині. Берлін навіть готовий фінансувати ядерний потенціал Франції та Британії задля стримування Москви від так званої ядерної кнопки.

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Російська ФедераціяКитай