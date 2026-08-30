В Китае заверили, что никогда не дадут Путину применить ядерное оружие, - Стубб

По словам финского президента, он разговаривал с высокопоставленным чиновником Китая, который заверил, что Пекин не допустит ядерного наступления РФ.

"Этим летом меня посещал министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. Он сказал: "Мы никогда не позволим, чтобы это произошло". И я считаю, что это достаточно эффективный фактор сдерживания", - отметил Стубб.

Он также подчеркнул, что желание Москвы – чтобы Европа боялась их угрозы и обсуждала это.

"Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: будет ли Россия усиливать эскалацию? Применит ли Россия ядерное оружие? Нападет ли Россия на НАТО и Европу?" – сказал президент.

Еще Стубб добавил – на самом деле Россия может усилить войну только одним способом.

"Пока возможности России для эскалации достаточно ограничены. Единственное, чем Россия еще может усилить эскалацию, – это мобилизация. И мобилизация, по моему мнению, имела бы внутриполитические последствия для России", – заявил политик.