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В Китае заверили, что никогда не дадут Путину применить ядерное оружие, - Стубб

02:35 30.08.2026 Вс
2 мин
Единственное, чем РФ может эскалировать войну, это мобилизация
aimg Юлия Маловичко
Фото: финский президент Александр Стубб (Getty Images)

Китай не позволит России применить ядерное оружие против Украины. Максимум, как Кремль сможет усилить войну, это мобилизация, которую ожидают осенью.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам финского президента, он разговаривал с высокопоставленным чиновником Китая, который заверил, что Пекин не допустит ядерного наступления РФ.

"Этим летом меня посещал министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. Он сказал: "Мы никогда не позволим, чтобы это произошло". И я считаю, что это достаточно эффективный фактор сдерживания", - отметил Стубб.

Он также подчеркнул, что желание Москвы – чтобы Европа боялась их угрозы и обсуждала это.

"Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: будет ли Россия усиливать эскалацию? Применит ли Россия ядерное оружие? Нападет ли Россия на НАТО и Европу?" – сказал президент.

Еще Стубб добавил – на самом деле Россия может усилить войну только одним способом.

"Пока возможности России для эскалации достаточно ограничены. Единственное, чем Россия еще может усилить эскалацию, – это мобилизация. И мобилизация, по моему мнению, имела бы внутриполитические последствия для России", – заявил политик.

Однако не все страны уверены, что РФ никогда не применит ядерку. Например, недавно глава МИД Турции намекнул, что Москва в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие.

Как известно, опасения по поводу применения Россией ядерки высказывают, в частности, в Германии. Берлин даже готов финансировать ядерный потенциал Франции и Британии для удержания Москвы от так называемой ядерной кнопки.

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