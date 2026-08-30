В Китае заверили, что никогда не дадут Путину применить ядерное оружие, - Стубб
Китай не позволит России применить ядерное оружие против Украины. Максимум, как Кремль сможет усилить войну, это мобилизация, которую ожидают осенью.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По словам финского президента, он разговаривал с высокопоставленным чиновником Китая, который заверил, что Пекин не допустит ядерного наступления РФ.
"Этим летом меня посещал министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. Он сказал: "Мы никогда не позволим, чтобы это произошло". И я считаю, что это достаточно эффективный фактор сдерживания", - отметил Стубб.
Он также подчеркнул, что желание Москвы – чтобы Европа боялась их угрозы и обсуждала это.
"Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: будет ли Россия усиливать эскалацию? Применит ли Россия ядерное оружие? Нападет ли Россия на НАТО и Европу?" – сказал президент.
Еще Стубб добавил – на самом деле Россия может усилить войну только одним способом.
"Пока возможности России для эскалации достаточно ограничены. Единственное, чем Россия еще может усилить эскалацию, – это мобилизация. И мобилизация, по моему мнению, имела бы внутриполитические последствия для России", – заявил политик.
Однако не все страны уверены, что РФ никогда не применит ядерку. Например, недавно глава МИД Турции намекнул, что Москва в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие.
Как известно, опасения по поводу применения Россией ядерки высказывают, в частности, в Германии. Берлин даже готов финансировать ядерный потенциал Франции и Британии для удержания Москвы от так называемой ядерной кнопки.