У Китаї закликали Україну та РФ до мирної угоди на тлі переговорів в Абу-Дабі

Китай на Раді безпеки ООН підтримав мирні зусилля щодо закінчення війни Росії проти України. Також КНР закликала міжнародну спільноту сприяти тристороннім переговорам в Абу-Дабі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постійного представника Китаю в ООН Сунь Лея на засіданні Ради Безпеки ООН 9 листопада.
Сунь Лей привітав дипломатичні зусилля щодо досягнення миру в Україні, які продовжаться 10-11 листопада в Абу-Дабі.
Дипломат заявив, що зараз - критично важливий етап "для врегулювання ситуації в Україні шляхом переговорів".
"Китай підтримує зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що зацікавлені сторони підуть назустріч одна одній, збережуть цю позитивну динаміку та сприятимуть якнайшвидшому політичному вирішенню кризи", - сказав він.
Сунь Лей наголосив на трьох моментах. На його думку, по-перше, необхідно забезпечити дотримання гуманітарних норм і здійснити деескалацію ситуації. Він привітав черговий обмін полоненими між Росією та Україною і гуманітарну місію в Олешках.
"Ми закликаємо сторони ставити людські життя на перше місце, зберігати спокій і стриманість, а також ефективно захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру, приділяючи особливу увагу вразливим групам, зокрема жінкам і дітям", - сказав Лей.
По-друге, як заявив китайський дипломат, сторонам необхідно зміцнити прагнення до миру та скористатися можливістю для проведення переговорів. Для цього потрібно зрбити низку кроків:
Лей додав, що КНР розраховує на сприяння міжнародної спільноти створенню "сприятливої атмосфери для мирних переговорів".
По-третє, на думку китайської сторони, "необхідно усунути першопричини кризи задля досягнення тривалого миру". Лей додав, що "у конфліктах і війнах не буває переможців".
Дипломат каже, що позиція Китаю щодо українського питання (так у КНР називають війну РФ проти України - ред.) залишається послідовною.
"Керуючись "чотирма пунктами", запропонованими Головою Сі Цзіньпіном, ми продовжуємо сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню. Ми підтримуємо тісні контакти з усіма залученими сторонами, зокрема з Росією та Україною, а також активно займаємося "човниковою дипломатією", - сказав Лей.
Дипломат запевнив, що Китай готовий разом із міжнародною спільнотою й надалі докладати зусиль задля:
Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня вирушить до Китаю і може зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном. Вони збираються обговорити безліч тем.
Крім того, 10-11 листопада США стануть посередниками на переговорах України та Росії в Абу-Дабі. На зустрічі робочого рівня обговорять повоєнні безпекові домовленості, деескалацію та гуманітарні питання.