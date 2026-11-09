В Китае призвали Украину и РФ к мирному соглашению на фоне переговоров в Абу-Даби

Китай на Совбезе ООН поддержал мирные усилия по окончании войны России против Украины. Также КНР призвала международное сообщество содействовать трехсторонним переговорам в Абу-Даби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН 9 ноября.
Сунь Лей одобрил дипломатические усилия по достижению мира в Украине, которые продлятся 10-11 ноября в Абу-Даби.
Дипломат заявил, что сейчас - критически важный этап "для урегулирования ситуации в Украине путем переговоров".
"Китай поддерживает усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что заинтересованные стороны пойдут навстречу друг другу, сохранят эту положительную динамику и будут способствовать скорейшему политическому разрешению кризиса", - сказал он.
Сунь Лей отметил три момента. По его мнению, во-первых, необходимо обеспечить соблюдение гуманитарных норм и осуществить деэскалацию ситуации. Он приветствовал очередной обмен пленными между Россией и Украиной и гуманитарную миссию в Олешках.
"Мы призываем стороны ставить человеческие жизни во главу угла, сохранять спокойствие и сдержанность, а также эффективно защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, уделяя особое внимание уязвимым группам, в частности женщинам и детям", - сказал Лей.
Во-вторых, как заявил китайский дипломат, сторонам необходимо укрепить стремление к миру и воспользоваться возможностью переговоров. Для этого нужно сделать ряд шагов:
Лей добавил, что КНР рассчитывает на содействие международному сообществу созданию "благоприятной атмосферы для мирных переговоров".
В-третьих, по мнению китайской стороны, "необходимо устранить первопричины кризиса для достижения продолжительного мира". Лей добавил, что "в конфликтах и войнах не бывает победителей".
Дипломат говорит, что позиция Китая по украинскому вопросу (так в КНР называют войну РФ против Украины - ред.) остается последовательной.
"Руководствуясь "четырьмя пунктами", предложенными Главой Си Цзиньпином, мы продолжаем способствовать мирным переговорам и политическому урегулированию. Мы поддерживаем тесные контакты со всеми привлеченными сторонами, в том числе с Россией и Украиной, а также активно занимаемся "челночной дипломатией", - сказал Лей.
Дипломат заверил, что Китай готов вместе с международным сообществом и в дальнейшем прилагать усилия для:
Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе отправится в Китай и может встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Они намерены обсудить множество тем.
Кроме того, 10-11 ноября США станут посредниками на переговорах Украины и России в Абу-Даби. На встрече рабочего уровня обсудят послевоенные договоры безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.