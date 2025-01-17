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В Китае определились, кого отправят на инаугурацию Трампа

Пекин, Пятница 17 января 2025 10:56
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В Китае определились, кого отправят на инаугурацию Трампа Фото: вице-президент Китая Хань Чжэн (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай отправит на инаугурацию Дональда Трампа вице-президента Хань Чжэна. Для команды Трампа это может стать разочарованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что вице-президент будет присутствовать на инаугурации Трампа как "специальный представитель Си Цзиньпина".

По американской традиции, мировые лидеры не приглашаются на инаугурации президентов. Однако команда Трампа пригласила китайского лидера Си Цзиньпина на церемонию, но тот отказался.

Как отмечает Politico, присутствие Хань Чжэна может быть разочарованием для команды нового президента США, поскольку он играет в основном символическую роль в структуре руководства Китая.

Присутствие министра иностранных дел Вана И позволило бы сторонам перейти к переговорам и определить тон американо-китайских отношений в начале работы новой администрации.

Смена власти в США

Напомним, что 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Пока он официально не вступил в должность президента.

В МИД Украины пока не объявили, кого отправят на инаугурацию Трампа. Но в министерстве отметили, что это внутриполитическое американское событие и поэтому не является лучшим форматом для переговоров или встреч.

Подробнее о том, чего ждать от новоизбранного президента США - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь инаугурация
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