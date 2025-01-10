Сі Цзіньпін направить високопоставленого представника Китаю на інавгурацію Трампа, - FT

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відправити високопоставленого представника на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа. Це може свідчити про намір Пекіна знизити напруження у відносинах із США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, у Китаї повідомили перехідній команді Трампа, що високопосадовець буде присутній на церемонії замість Сі. Ймовірно, що посланець також проведе переговори з командою Трампа.

Цікаво, що раніше Трамп зробив незвичний крок і запросив Сі відвідати його інавгурацію 20 січня. Таким чином він продемонстрував намір відновити взаємодію з китайським лідером, яку Трамп проводив під час свого першого терміну в Білому домі.

Водночас Пекін намагається зменшити напругу з Вашингтоном. Зокрема, китайські чиновники намагалися зустрітися з радниками Трампа напередодні американських виборів у листопаді.

За даними видання, Сі може відправити на інавгурацію Трампа свого заступника Хань Чженя, який іноді заміщає главу КНР у "церемоніальних ролях". Інший варіант - це міністр закордонних справ Ван І.

Однак деякі радники Трампа хотіли б бачити на церемонії члена Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю Цай Ці. Адже він має значно більший вплив, ніж Хань або Ван, як права рука Сі.

При цьому одне з джерел видання заявило, що у команді Трампа занепокоєні тим, що він може бути незадоволений, якщо на інавгурацію прибуде китайський представник "лише на рівні" Вана або Хань, враховуючи те, що запрошення надіслано саме СІ.

За словами одного китайського експерта, Ван не буде розглядатися як достатньо високопоставлений чиновник, оскільки він стоїть нижче за Цая і Хань.

Водночас, як пише видання, присутність будь-якого з офіційних осіб була б безпрецедентною, оскільки раніше Китай на подібних церемоніях був представлений лише своїм послом у Вашингтоні.

"Трамп, імовірно, вважається занадто непередбачуваним для Сі, щоб взяти на себе внутрішній ризик особистої присутності", - розповів колишній провідний радник Білого дому з питань Китаю Денніс Вайлдер.

За його словами, відправивши спеціального представника високого рангу для зустрічей з Трампом і його командою, Сі може продемонструвати бажання розпочати відносини з адміністрацією Трампа "на правильній ноті".

Вибори президента США та співпраця з Китаєм

Раніше Сі Цзіньпін запевнив чинного президента Джо Байдена, що він буде співпрацювати з командою Трампа щодо "ключових конфліктів", маючи на увазі кіберзлочинність і торгівлю Тайваню та Росії.