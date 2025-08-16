У Китаї вигадали, як зробити авіаносець із будь-якого корабля: до чого тут дрони

У Китаї інженери зробили прорив в авіаційних технологіях, який потенційно може повністю переписати баланс сил на морі. Кораблі можуть оснастити спеціальними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
Як пише видання, інженери з Пекінського авіаційного університету змогли створити перший у світі реактивний безпілотник з вертикальним зльотом і посадкою. Заявляється, що безпілотник, якому не потрібна злітно-посадкова смуга, може стартувати з палуби звичайного військового корабля навіть у шторм. Новий дрон також здатен безперешкодно переходити у швидкісний крейсерський політ на великі відстані.
Розробники заявляють, що їх БПЛА перевершує американський реактивний дрон XQ-58A Valkyrie. Адже той потребує довгої злітно-посадкової смуги або авіаносця.
Таким чином китайці претендують на створення дрона, який можна запускати з будь-якого військового корабля, навіть есмінця чи фрегата.
У центрі розробки - унікальна аеродинамічна конструкція, що вирішує давню проблему авіації: поєднання можливості вертикального зльоту з ефективністю швидкісного польоту.
Дрон оснащений дворівневою системою: компактні ротори в нижній частині відповідають за підйом і посадку, тоді як мініатюрний турбореактивний двигун забезпечує крейсерську швидкість.
Під час зльоту ротори працюють за принципом вертольота, піднімаючи апарат із палуби корабля. У польоті вони зупиняються та прибираються під обтічники, що зменшує опір і підвищує ефективність.
Випробування компактного прототипу вагою 45 кг підтвердили успіх: дрон розвинув швидкість до 230 км/год.
Розробка ведеться з 2015 року на замовлення китайського флоту, аби посилити кораблі, які не мають авіаносного потенціалу.
Як пише видання, масове розгортання таких дронів дозволить Китаю вести високошвидкісну розвідку та завдавати точкових авіаударів з будь-якого корабля, навіть у відкритому морі, без залежності від берегових баз.
Однак головним недоліком дрона є його гібридна конструкція: під час горизонтального польоту вимкнена система роторів є непотрібним баластом, а у вертикальному режимі турбореактивний двигун додає зайвої ваги. Це зменшує потенційну дальність і корисне навантаження дрона, роблячи апарат більш придатним для розвідки, ніж для серйозних ударів по ворожих об’єктах.
Нагадаємо, минулою весною стало відомо, що китайські вчені розробили військовий безпілотник, здатний швидко розділятися на шість окремих частин у повітрі. Вони стверджують, що це технологічний прорив, який може змінити поле бою.