В Китае придумали, как сделать авианосец из любого корабля: при чем здесь дроны

Как пишет издание, инженеры из Пекинского авиационного университета смогли создать первый в мире реактивный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой. Заявляется, что беспилотник, которому не нужна взлетно-посадочная полоса, может стартовать с палубы обычного военного корабля даже в шторм. Новый дрон также способен беспрепятственно переходить в скоростной крейсерский полет на большие расстояния.

Разработчики заявляют, что их БПЛА превосходит американский реактивный дрон XQ-58A Valkyrie. Ведь тот требует длинной взлетно-посадочной полосы или авианосца.

Таким образом китайцы претендуют на создание дрона, который можно запускать с любого военного корабля, даже эсминца или фрегата.

Что известно о новых дронах

В центре разработки - уникальная аэродинамическая конструкция, решающая давнюю проблему авиации: сочетание возможности вертикального взлета с эффективностью скоростного полета.

Дрон оснащен двухуровневой системой: компактные роторы в нижней части отвечают за подъем и посадку, тогда как миниатюрный турбореактивный двигатель обеспечивает крейсерскую скорость.

Во время взлета роторы работают по принципу вертолета, поднимая аппарат с палубы корабля. В полете они останавливаются и убираются под обтекатели, что уменьшает сопротивление и повышает эффективность.

Испытания компактного прототипа весом 45 кг подтвердили успех: дрон развил скорость до 230 км/ч.

Разработка ведется с 2015 года по заказу китайского флота, чтобы усилить корабли, которые не имеют авианосного потенциала.

Как пишет издание, массовое развертывание таких дронов позволит Китаю вести высокоскоростную разведку и наносить точечные авиаудары с любого корабля, даже в открытом море, без зависимости от береговых баз.

Однако главным недостатком дрона является его гибридная конструкция: во время горизонтального полета выключенная система роторов является ненужным балластом, а в вертикальном режиме турбореактивный двигатель добавляет лишнего веса. Это уменьшает потенциальную дальность и полезную нагрузку дрона, делая аппарат более пригодным для разведки, чем для серьезных ударов по вражеским объектам.