У Китаї відреагували на "атаку дронів" на Кремль

У міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на "атаку дронів" на Кремль, в якій Москва звинувачує Україну. Там закликали обидві сторони уникати дій, що призведуть до подальшої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує RTHK.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою, всі сторони повинні уникати дій, які можуть загострити ситуацію", - сказала вона

Також представниця китайського МЗС відповіла, чи вплине цей інцидент на плани Пекіна відправити спецпредставника в Україну.

Дипломат відповіла, що "інформацію щодо поїздки спецпредставника у справах Євразії в Україну та інші країни опублікують своєчасно".

"Китайська сторона продовжить працювати разом із міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль для політичного вирішення "української кризи", - додала Мао Нін.

Передісторія

Нагадаємо, 3 травня у Росії заявили, що Україна нібито намагалася "атакувати Кремль" за допомогою безпілотників.

Своєю чергою українська сторона відкинула всі звинувачення. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна.

Аналітики схиляються до думки, що РФ могла самостійно організувати цю атаку, намагаючись донести важливість ведення війни проти України до своєї внутрішньої аудиторії, а також щоб створити умови для ширшої соціальної мобілізації.

Також з'явилася реакція США. За словами голови Комітету з розвідки Сенату США Марка Ворнера, поки що немає жодних ознак того, що Україна стоїть за ударом безпілотника по Москві.

При цьому директор ЦРУ Вільям Бернс провів закритий брифінг щодо вибухів над Кремлем.

Більш детально про інцидент, який стався у Кремлі, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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