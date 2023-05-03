Американські аналітики вивчають розвіддані щодо "атаки" дронів на Кремль, - CNN
Аналітики США, які співпрацюють з владою, намагаються дізнатися обставини "атаки" на Кремль. Вони вивчають розвіддані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними видання, американські чиновники все ще оцінюють інцидент з безпілотником у Москві та російські заяви про те, що Україна намагалася вбити диктатора Володимира Путіна. Деякі з них не можуть зрозуміти, як безпілотник міг підібратися так близько до будівлі.
У CNN стверджують, що за словами двох неназваних офіційних осіб, американські чиновники не помітили ознак того, що вночі планувалася атака з боку російських чи українських сил.
"Але аналітики по всьому уряду вивчають розвіддані, включаючи перехоплені повідомлення та супутникові знімки, у пошуках підказок про те, що могло статися", - додають у виданні.
Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, Кремль нібито намагалися атакувати за допомогою безпілотників. Росія звинуватила в ударі Україну.
Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до "атаки" на Кремль.
Більш детально про інцидент, який стався у Москві, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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