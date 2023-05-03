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Американські аналітики вивчають розвіддані щодо "атаки" дронів на Кремль, - CNN

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Вашингтон, Середа 03 травня 2023 19:32
Американські аналітики вивчають розвіддані щодо "атаки" дронів на Кремль, - CNN Фото: американські аналітики вивчають розвіддані по "атаці" дронів на Кремль (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Аналітики США, які співпрацюють з владою, намагаються дізнатися обставини "атаки" на Кремль. Вони вивчають розвіддані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, американські чиновники все ще оцінюють інцидент з безпілотником у Москві та російські заяви про те, що Україна намагалася вбити диктатора Володимира Путіна. Деякі з них не можуть зрозуміти, як безпілотник міг підібратися так близько до будівлі.

У CNN стверджують, що за словами двох неназваних офіційних осіб, американські чиновники не помітили ознак того, що вночі планувалася атака з боку російських чи українських сил.

"Але аналітики по всьому уряду вивчають розвіддані, включаючи перехоплені повідомлення та супутникові знімки, у пошуках підказок про те, що могло статися", - додають у виданні.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, Кремль нібито намагалися атакувати за допомогою безпілотників. Росія звинуватила в ударі Україну.

Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до "атаки" на Кремль.

Більш детально про інцидент, який стався у Москві, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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