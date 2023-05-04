В Китае отреагировали на "атаку дронов" на Кремль

В министерстве иностранных дел Китая отреагировали на "атаку дронов" на Кремль, в котором Москва обвиняет Украину. Там призвали обе стороны избегать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин, которую цитирует RTHK.

"Позиция Китая касательно "украинского кризиса" является последовательной и четкой, все стороны должны избегать действий, которые могут обострить ситуацию", - сказала она

Также представитель китайского МИД ответила, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину.

Дипломат ответила, что "информацию о поездке спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны опубликуют своевременно".

"Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического разрешения "украинского кризиса", - добавила Мао Нин.

Предыстория

Напомним, 3 мая в России заявили, что Украина якобы пыталась "атаковать Кремль" с помощью беспилотников.

В свою очередь украинская сторона отвергла все обвинения. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и российского диктатора Владимира Путина.

Аналитики склоняются к мнению, что РФ могла самостоятельно организовать эту атаку, пытаясь донести важность ведения войны против Украины своей внутренней аудитории, а также, чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации.

Также появилась реакция США. По словам главы Комитета по разведке Сената США Марка Уорнера, пока нет никаких признаков того, что Украина стоит за ударом беспилотника по Москве.

При этом директор ЦРУ Уильям Бернс провел закрытый брифинг по взрывам над Кремлем.

Более подробно об инциденте, произошедшем в Кремле, можете узнать в материале РБК-Украина;

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