У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі і здійнявся густий клуб диму (відео)

У китайській провінції Шаньдун стався великий вибух на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Інцидент трапився у вівторок перед полуднем, рятувальні служби працюють на місці.
За даними телекомпанії CCTV, вибух стався в цеху підприємства, розташованого в місті Вейфан. Інформацію про постраждалих або загиблих офіційно поки що не оприлюднено.
У соцмережах з’явилися відео, на яких видно густий сірий дим над підприємством, розбите скло в сусідніх будинках та чутні звуки вибуху.
Місцеві жителі повідомляють про сильну вібрацію, деякі залишали будівлі або ховалися в укриттях.
Компанія Himile Group, якій належить завод, наразі не прокоментувала ситуацію. Акції афілійованої компанії Himile Mechanical впали майже на 4%.
Shandong Youdao Chemical займається виробництвом пестицидів, фармацевтичних препаратів і проміжних хімікатів. Завод заснований у 2019 році та має понад 300 працівників.
Нагадаємо, що 26 квітня у порту на півдні Ірану стався потужний вибух. Епіцентром вибуху стала адміністративна будівля біля пірса.
Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом у порту Шахід Раджаї. На місце події оперативно прибули групи швидкого реагування.
Спочатку ЗМІ писали про 516 постраждалих та 4 загиблих.
Через вибух роботу порту призупинили, щоб рятувальні та силові служби могли взяти ситуацію під контроль.
Детальніше про вибух, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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